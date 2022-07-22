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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» расстался с полузащитником

22 Июля 2022 • 07:24 Комментировать

32-летний хавбек мадридского «Атлетико» Витоло сменил клубную прописку в текущее трансферное окно. Полузащитник перебрался в «Лас-Пальмас».

Как информирует газета Marca, стороны оформили арендное соглашение до завершения следующего сезона.

Стоит отметить, что Витоло начинал свой путь в футболе как раз в футболке «Лас-Пальмаса». После этого он долгое время выступал за «Севилью», с которой трижды выигрывал Лигу Европы.

В стан «Атлетико» полузащитник перебрался в 2017 году. Вместе с «матрасниками» Витоло становился чемпионом Ла Лиги, а также триумфатором Лиги Европы и обладателем суперкубка УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лас-Пальмас Витоло Трансферы футбола - лето 2022
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