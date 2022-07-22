Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес подписал контракт с новым клубом официально

22 Июля 2022 • 06:07 Комментировать

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес нашел себе новый клуб. 39-летний бразильский футболист переехал в чемпионат Мексики, где будет выступать за «Пумас». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ветеран пополнил ряды команды на правах свободного агента. Детали его трудового договора пока не разглашаются.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года Алвес вернулся на «Камп Ноу», заключив контракт до завершения сезона-2021/2022. Защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес Пумас Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
06:07 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес подписал контракт с новым клубом официально
00:08 · Испания. Ла Лига
«Марсель» арендовал вратаря «Сельты»
21 Июля
22:18 · Англия. Премьер-лига
Кунде присматривается к лондонскому дому Лукаку
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готовит предложение по форварду «Атлетика» из Бильбао
21:08 · Германия. Бундеслига
«Барселона» рассмотрит варианты покупки Гвардиола
20:58 · Англия. Премьер-лига
Депай отказался переходить в «Тоттенхэм»
20:48 · Италия. Серия А
«Барселона» планирует вмешаться в борьбу за Шкриньяра
20:32 · Испания. Ла Лига
Имя Лионель остаётся одним из самых популярных в Барселоне для новорожденных 1
20:30 · Италия. Серия А
«Барселона» рассматривает Ибаньеса в качестве замены трансфера Кунде
20:24 · Германия. Бундеслига
​Кан не поддержал Нагельсманна, возмутившегося действиями «Барселоны»
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Борьба за Кунде продолжается, «Барселона» не сдаётся слухи
19:11 · Испания. Ла Лига
Алвес подпишет контракт с клубом из Мексики слухи
17:23 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» решила проблему с буквой W – теперь можно купить футболку Левандовски видео
16:14 · Испания. Ла Лига
Депай, де Йонг, Фати и Дембеле на славу развлеклись на пляже в Майами
15:58 · Испания. Ла Лига
В Сети появились первые изображения третьих футболок «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем