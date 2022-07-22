Экс-защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес нашел себе новый клуб. 39-летний бразильский футболист переехал в чемпионат Мексики, где будет выступать за «Пумас». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ветеран пополнил ряды команды на правах свободного агента. Детали его трудового договора пока не разглашаются.

Стоит напомнить, что осенью прошлого года Алвес вернулся на «Камп Ноу», заключив контракт до завершения сезона-2021/2022. Защитник принял участие в 15 поединках во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя ассистами.