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Чемпионат Испании. Ла Лига

Имя Лионель остаётся одним из самых популярных в Барселоне для новорожденных

21 Июля 2022 • 20:32 Комментировать (1)

Имя Лионеля Месси остается одним из самых модных в Барселоне, несмотря на то, что скоро исполнится год с того момента, как Месси объявил об уходе из клуба. А ведь сейчас, когда «Барселона», казалось бы, вступила в новую эру, воспитала такие таланты, как Педри, купила новых игроков, в том числе и очень именитых, таких, как Левандовски - казалось бы, сейчас о Месси забудут. Но это не так.

Как сообщает испанское издание El Mundo Deportivo, имя Лео остается одним из самых популярных в городе, при том, что до 2005 года, когда Месси дебютировал в «Барселоне», оно вообще не было в ходу. Но уже в 2005-м году появились 25 первых новорожденных Лео, а в 2019 году их количество выросло до 500, и на тот момент это было второе место среди самых популярных имен в Барселоне для новорожденных.

Правда, в 2020 и 2021 годах имя чуть спало в популярности, но остается в первой пятерке после Марка, Нила, Пола и Яна. В 2020 году родились 422 малыша, которых назвали Лео, а в 2021-м - 424, то есть на два больше, несмотря на то, что вторую половину года Месси провел уже в «ПСЖ». Что будет по итогам 2022 года?

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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