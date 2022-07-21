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Чемпионат Испании. Ла Лига

Алвес подпишет контракт с клубом из Мексики слухи

21 Июля 2022 • 19:11 Комментировать

Бразильский защитник Дани Алвес перейдёт в мексиканский клуб. Об этом сообщает Diario Record.

По сведениям источника, 39-летний футболист уже согласовал условия трудового договора с клубом «Пумас». Официально о трансфере будет объявлено после прохождения медицинского обследования Алвесом.

Напомним, что бразилец покинул «Барселону» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он провел в клубе один сезон. Ранее Алвес уже играл за каталонский клуб с 2008 по 2016 год. В прошлом сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес Пумас Трансферы футбола - лето 2022
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