Бразильский защитник Дани Алвес перейдёт в мексиканский клуб. Об этом сообщает Diario Record.

По сведениям источника, 39-летний футболист уже согласовал условия трудового договора с клубом «Пумас». Официально о трансфере будет объявлено после прохождения медицинского обследования Алвесом.

Напомним, что бразилец покинул «Барселону» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он провел в клубе один сезон. Ранее Алвес уже играл за каталонский клуб с 2008 по 2016 год. В прошлом сезоне футболист принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил один мяч и записал в свой актив три результативные передачи.