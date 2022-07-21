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​«Барселона» решила проблему с буквой W – теперь можно купить футболку Левандовски видео

21 Июля 2022 • 17:23 Комментировать

«Барселона» осуществила один из самых громких трансферов лета, подписав Роберта Левандовски. Фанаты хотели поскорее приобрести футболку польского форварда, но возникла проблема – в клубном магазине «сине-гранатовых» не оказалось букв W, необходимых для напечатания фамилии Левандовски на термопрессе.

«Барселона» решила проблему и поспешила сообщить об этом в социальных сетях. Каталонцы даже показали видео, на котором сотрудник магазина наносит на футболку фамилию Роберта Левандовски.

Отметим, что до прихода Роберта Левандовски буква W в фамилии была только у одного игрока «Барселоны» - у Мартина Брайтвайта.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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