«Барселона» осуществила один из самых громких трансферов лета, подписав Роберта Левандовски. Фанаты хотели поскорее приобрести футболку польского форварда, но возникла проблема – в клубном магазине «сине-гранатовых» не оказалось букв W, необходимых для напечатания фамилии Левандовски на термопрессе.

«Барселона» решила проблему и поспешила сообщить об этом в социальных сетях. Каталонцы даже показали видео, на котором сотрудник магазина наносит на футболку фамилию Роберта Левандовски.

Отметим, что до прихода Роберта Левандовски буква W в фамилии была только у одного игрока «Барселоны» - у Мартина Брайтвайта.