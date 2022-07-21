Льоренте: «Мората может дать нам много качеств»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте считает, что вернувшийся из аренды в «Ювентусе» нападающий Альваро Мората может дать команде очень много положительных качеств.

«Я отлично вижу Морату в команде. Я думаю, что он может дать нам много положительных качеств, мы все его знаем. Игры за сборную показывают, что он отличный нападающий. Мне приятно, что он будет с нами, ведь он отличный человек», – цитирует Льоренте издание SER.

Напомним, что Мората два года играл за туринский «Ювентус» на правах аренды, но в итоге «старая синьора» отказалась выкупать испанца по истечению срока соглашения.