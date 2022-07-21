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Чемпионат Испании. Ла Лига

Льоренте: «Мората может дать нам много качеств»

21 Июля 2022 • 12:45 Комментировать

Полузащитник мадридского «Атлетико» Маркос Льоренте считает, что вернувшийся из аренды в «Ювентусе» нападающий Альваро Мората может дать команде очень много положительных качеств.

«Я отлично вижу Морату в команде. Я думаю, что он может дать нам много положительных качеств, мы  все его знаем. Игры за сборную показывают, что он отличный нападающий. Мне приятно, что он будет с нами, ведь он отличный человек», – цитирует Льоренте издание SER.

Напомним, что Мората два года играл за туринский «Ювентус» на правах аренды, но в итоге «старая синьора» отказалась выкупать испанца по истечению срока соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората Маркос Льоренте
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