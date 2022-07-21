Дани Алвес всё ещё имеет возможность сыграть на «Камп Ноу»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес попрощался с клубом этим летом. Контракт футболиста истек, а каталонцы решил не продлевать соглашения даже до зимы, как того просил футболист.

Тем не менее, Алвес все-таки сможет вернуться на «Камп Ноу», хотя и в составе другого клуба. Сейчас защитником-ветераном интересуется мексиканский «Пумас», и переговоры проходят успешно, сообщает Mundo Deportivo.

Если они закончатся с положительным результатом, Алвес прибудет с «Пумасом» на турнир имени Жоана Гампера, который состоится в августе в столице Каталонии.

За время своего пребывания в «Барселоне» Алвес провел 406 матчей, забив 22 гола и отдав 104 передачи. 39-летний футболист выиграл шесть титулов Ла Лиги и три трофея Лиги чемпионов УЕФА, а также другие награды.