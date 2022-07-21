Депай требует от «Барселоны» разрыва контракта

Проблемы «Барселоны» с трудоустройством ненужных футболистов продолжаются. Нападающий Мемфис Депай заявил, что согласен покинуть клуб, только если каталонский клуб разорвет с ним контракт.

Этим летом «Барса» старается избавиться от форварда, который не входит в планы главного тренера Хави. Ранее была информация, что игроком интересуются несколько клубов АПЛ, но Депай не показал особого энтузиазма в переходе в Премьер-лигу.

«Барселоне» пришлось снизить цену на футболиста до 15 миллионов евро. Контракт Депая заканчивается следующим летом и, по всей видимости, соглашение настолько устраивает форварда, что тот готов провести год на скамейке запасных.

Тем не менее, как сообщают испанские источники, Депай готов уйти из клуба, если руководство «Барсы» разорвет контракт с нападающим. Сколько при этом будет составлять неустойка, пока не разглашается.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.