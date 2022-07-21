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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанские СМИ: «Отношение «Барселоны» к Френки де Йонгу возмутительно»

21 Июля 2022 • 10:25 Комментировать (1)

В Испании считают, что «Барселона» поступает нечестно по отношению к полузащитнику Френки де Йонгу.

Трансферная сага с участием «Барселоны» и де Йонга длится уже несколько недель. Сначала главный тренер каталонского клуба Хави заявил, что рассчитывает на футболиста в новом сезоне. Затем к игроку проявил интерес «Манчестер Юнайтед», оба клуба договорились о переходе, но де Йонг наотрез отказался от трансфера. После этого появилась информация, что «Барселона» задолжала полузащитнику около 20 миллионов евро и старается избавиться от него, чтобы получить право не выплачивать долг.

При этом руководство клуба и наставник каталонцев не скупятся на огромные траты, когда речь идет о приобретении других футболистов.

«То, что делает «Барселона» - возмутительно. Это морально неправильно. Де Йонгу уже урезали зарплату и отложили выплаты. Они пытаются вызвать у игрока чувство вины. Это не проблема де Йонга, что «Барселона» так плохо управляется», - цитируют испанские СМИ одного «очень известного агента».

Решение по де Йонгу пока так и не найдено, хотя трансферное окно закрывается через шесть недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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