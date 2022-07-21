Педри рассказал, чего ждёт от «Барселоны» в новом сезоне

Хавбек каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от нового сезона. По мнению игрока, «сине-гранатовые» могут провести более успешный сезон, чем предыдущий.

«Летние трансферы сделают нашу игру более интересной. Я жду новый сезон с большими надеждами. Думаю, мы сможет показать лучший результат», - передает слова футболиста газета Marca.

Напомним, что этим летом «сине-гранатовые» усилились польским нападающим Робертом Левандовски и бразильским полузащитником Рафиньей Диасом.

В минувшем сезоне Педри провел 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.