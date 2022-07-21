Хави присоединился к «Барселоне» в США

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес присоединился к своим подопечным в США. Тренер прибыл с задержкой из-за проблем, возникших при въезде в страну.

Как сообщает газета Marca, уже сегодня испанский специалист приступит к тренировочному процессу. Под руководством Эрнандеса «сине-гранатовые» будут готовиться к товарищескому поединку против мадридского «Реала».

Без Хави «Барселона» провела контрольную встречу с «Интером Майами» и отпраздновала разгромную победу со счетом 6:0.

Спарринг «Барселоны» против «Реала» состоится в воскресенье, 24 июля.