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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави присоединился к «Барселоне» в США

21 Июля 2022 • 08:00 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес присоединился к своим подопечным в США. Тренер прибыл с задержкой из-за проблем, возникших при въезде в страну.

Как сообщает газета Marca, уже сегодня испанский специалист приступит к тренировочному процессу. Под руководством Эрнандеса «сине-гранатовые» будут готовиться к товарищескому поединку против мадридского «Реала».

Без Хави «Барселона» провела контрольную встречу с «Интером Майами» и отпраздновала разгромную победу со счетом 6:0.

Спарринг «Барселоны» против «Реала» состоится в воскресенье, 24 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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