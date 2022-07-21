Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» сообщила «Барселоне» неприятную новость

21 Июля 2022 • 07:49 Комментировать

Судя по всему, лондонский «Челси» станет следующим клубом французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор андалусийского клуба Рамон Мончи сообщил каталонской «Барселоне», претендовавшей на игрока, что Кунде будет продан английскому клубу.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» предложат за трансфер защитника 64,5 миллиона евро. Сделка по переходу Кунде может быть закрыта до конца нынешней недели.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний француз провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
09:17 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта пропустил контрольный матч «Челси»
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает Лапорта в качестве альтернативы Кунде
08:22 · Испания. Ла Лига
Названы сроки нового контракта Облака с «Атлетико»
08:11 · Италия. Серия А
«Атлетико» близок к трансферу новичка из Серии А
08:06 · Испания. Ла Лига
Педри рассказал, чего ждёт от «Барселоны» в новом сезоне
08:00 · Испания. Ла Лига
Хави присоединился к «Барселоне» в США
07:55 · Италия. Серия А
Названа сумма трансфера Мораты в «Ювентус»
07:49 · Испания. Ла Лига
«Севилья» сообщила «Барселоне» неприятную новость
07:37 · Испания. Ла Лига
Луис Суарес может определиться с новым клубом в ближайшие дни
07:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» возьмёт кредит на 200 миллионов евро
06:59 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы возвращаем «Барселону» в элиту европейского футбола» 2
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» увеличил предложение по Кунде
06:07 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» обратился к Левандовски
05:57 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» продлил контракт с французским защитником
05:13 · Испания. Ла Лига
Роналду не вернётся в «Реал»
Все новости
Рекомендуем