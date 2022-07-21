«Севилья» сообщила «Барселоне» неприятную новость

Судя по всему, лондонский «Челси» станет следующим клубом французского защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор андалусийского клуба Рамон Мончи сообщил каталонской «Барселоне», претендовавшей на игрока, что Кунде будет продан английскому клубу.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» предложат за трансфер защитника 64,5 миллиона евро. Сделка по переходу Кунде может быть закрыта до конца нынешней недели.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 23-летний француз провел 32 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.