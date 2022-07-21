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Чемпионат Испании. Ла Лига

Луис Суарес может определиться с новым клубом в ближайшие дни

21 Июля 2022 • 07:37 Комментировать

Экс-звезда каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться на родину. В подписании опытного голеадора заинтересован уругвайский «Насьональ». Об этом сообщил президент клуба Хосе Фуэнтес.

«Его родные готовы переехать в Уругвай. Осталось узнать окончательное решение Луиса. Он попросил пару дней, чтобы все взвесить и дать свой ответ», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/2022. В настоящий момент нападающий пребывает в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 35-летний форвард отметился 11 голами в 35 матчах Ла Лиг.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Трансферы футбола - лето 2022
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