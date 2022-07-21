Луис Суарес может определиться с новым клубом в ближайшие дни

Экс-звезда каталонской «Барселоны» и мадридского «Атлетико» Луис Суарес может вернуться на родину. В подписании опытного голеадора заинтересован уругвайский «Насьональ». Об этом сообщил президент клуба Хосе Фуэнтес.

«Его родные готовы переехать в Уругвай. Осталось узнать окончательное решение Луиса. Он попросил пару дней, чтобы все взвесить и дать свой ответ», - передает слова руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/2022. В настоящий момент нападающий пребывает в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне 35-летний форвард отметился 11 голами в 35 матчах Ла Лиг.