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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» возьмёт кредит на 200 миллионов евро

21 Июля 2022 • 07:32 Комментировать

Мадридский «Реал» планирует взять кредит на реконструкцию домашнего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Об этом сообщается на страницах Mundo Deportivo.

Как информируют испанские журналисты, руководство «королевского клуба» хочет взять займ в размере 150-200 миллионов евро. Отмечается, что общая стоимость работ по реконструкции футбольной арены превысит один миллиард евро.

Мадридский гранд провел успешный прошлый сезон. Команда под руководством итальянского тренера Карло Анчелотти стала чемпионом Испании, а также добилась триумфа в Лиге чемпионов, одолев в финале «Ливерпуль» со счетом 1:0.

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Реал Мадрид
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