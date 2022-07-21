Лапорта: «Мы возвращаем «Барселону» в элиту европейского футбола»

Жоан Лапорта, занимающий пост президента каталонской «Барселоны», выступил на пресс-конференции. Он уделил внимание летним трансферам, которые смог осуществить этим летом.

«Мы намерены сделать команду еще более конкурентоспособной. «Барса» хорошо прогрессирует. Очень хорошо, что удалось подписать Роберта Левандовски. Все вместе мы возвращаем «Барселону» в элиту европейского футбола», - приводит слова руководителя газета Marca.

Напомним, что этим летом «Барселона», помимо Левандовски, усилилась полузащитником сборной Бразилии Рафиньей.

Также ожидается, что в ближайшее время ряды команды пополнит испанский латераль Сесар Аспиликуэта.