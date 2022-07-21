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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» обратился к Левандовски

21 Июля 2022 • 06:07 Комментировать

Глава каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к новобранцу команды – польскому нападающему Роберту Левандовски.

«Роберт, приветствую тебя. Ты приложил огромные усилия, чтобы оказаться в «Барселоне». Мы гордимся, что ты выбрал нас. Наш клуб нуждается в тебе, и у нас много надежд. Уверен, ты справишься», - передает слова руководителя издание AS.

Напомним, что 33-летний польский бомбардир был куплен у мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. С Левандовски «сине-гранатовые» подписали трехлетнее трудовое соглашение. Нападающий уже присоединился к команде в США.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
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