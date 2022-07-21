«Реал Сосьедад» продлил контракт с французским защитником

Руководители испанского клуба «Реал Сосьедад» продлили соглашение с французским защитником Рубеном Ле Норманом.

Как сообщает пресс-служба баскского клуба, новый договор 25-летнего французского футболиста с «Сосьедадом» рассчитан до июня 2026 года. В испанскую команду Ле Норман перебрался в 2016 году из французского «Бреста». Всего за клуб из Сан-Себастьяна защитник провёл больше 100 матчей.

В прошлом сезоне Рубен Ле Норман провёл в испанском чемпионате в составе «Реал Сосьедада» 37 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.