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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» продлил контракт с французским защитником

21 Июля 2022 • 05:57 Комментировать

Руководители испанского клуба «Реал Сосьедад» продлили соглашение с французским защитником Рубеном Ле Норманом.

Как сообщает пресс-служба баскского клуба, новый договор 25-летнего французского футболиста с «Сосьедадом» рассчитан до июня 2026 года. В испанскую команду Ле Норман перебрался в 2016 году из французского «Бреста». Всего за клуб из Сан-Себастьяна защитник провёл больше 100 матчей.

В прошлом сезоне Рубен Ле Норман провёл в испанском чемпионате в составе «Реал Сосьедада» 37 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Рубен Ле Норман
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