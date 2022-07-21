Роналду не вернётся в «Реал»

Звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду точно не вернётся в мадридский «Реал».

По информации Marca, 37-летний португальский футболист действительно ищет себе новую команду, которая бы играла в Лиге чемпионов, но в «Реале» его точно не будет. Боссы мадридского клуба не заинтересованы в том, чтобы возвращать Роналду, который играл за «сливочных» с 2009 по 2018 год.

Напомним, что Криштиану так и не прибыл в расположение «Манчестер Юнайтед», который в итоге отправился в мировое турне без опытного форварда. Действующее соглашение португальца с «красными дьяволами» рассчитано до июня следующего года.