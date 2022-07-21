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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» не могут продавать футболки с фамилией Левандовски по крайне нелепой причине

21 Июля 2022 • 00:05 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Польский форвард Роберт Левандовски выбрал «Барселону», он будет выступать в составе каталонского суперклуба, и его болельщики связывают с ним большие надежды - такие же, какие они бы связывали с Лионелем Месси.

Левандовски считается футболистом схожего калибра, во всяком случае, если судить по количеству голов. Поэтому на футболки с его фамилией на спине уже есть спрос - их спрашивают в официальных «тиендах» (так  в Испании называют клубные магазины) «Барселоны».

Однако, как показал диалог в одном из таких магазинов, пока что футболок с надписью Левандовски в продаже нет, потому что в программе печатающего надписи принтера... отсутствует буква W! А она встречается в фамилии футболиста целых два раза!

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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