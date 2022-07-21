В «Барселоне» не могут продавать футболки с фамилией Левандовски по крайне нелепой причине

Польский форвард Роберт Левандовски выбрал «Барселону», он будет выступать в составе каталонского суперклуба, и его болельщики связывают с ним большие надежды - такие же, какие они бы связывали с Лионелем Месси.

Левандовски считается футболистом схожего калибра, во всяком случае, если судить по количеству голов. Поэтому на футболки с его фамилией на спине уже есть спрос - их спрашивают в официальных «тиендах» (так в Испании называют клубные магазины) «Барселоны».

Однако, как показал диалог в одном из таких магазинов, пока что футболок с надписью Левандовски в продаже нет, потому что в программе печатающего надписи принтера... отсутствует буква W! А она встречается в фамилии футболиста целых два раза!