«Реал» предложил Бензема продлить контракт

Мадридский «Реал» предложил нападающему Кариму Бензема продлить соглашение.

Текущий контракт форварда с «Реалом» рассчитан до лета следующего года. Мадридцы предложили продлить соглашение до 2024 года, сообщает Defensa Central.

Уточняется, что новый контракт основного нападающего поможет «Реалу» более спокойно подойти к вопросу выбора долгосрочного наследника французского форварда в будущем.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 27 голов и отдал 12 результативных передач. Вместе с клубом Бензема выиграл чемпионат Испании и одержал победу в Лиге чемпионов.