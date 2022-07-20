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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» собирается реже использовать Модрича в стартовом составе

20 Июля 2022 • 21:23 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в новом сезоне будет получать значительно меньше времени на поле. Это связано с тем, что руководство клуба собирается «оптимально распределить нагрузки» на возрастного игрока.

Модричу скоро исполнится 37 лет, но, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, футболист за последние два сезона принял участие в 103 матчах.

Однако, в будущем его игровое время будет снижено, сообщает Diario AS. Уточняется, что это не только поможет игроку лучше восстанавливаться, но и даст возможность тренерскому штабу плавно вводить в основу молодых футболистов.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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