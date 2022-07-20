​Кунде пропустил тренировку «Севильи» перед трансфером

Очевидно, что Жюль Кунде в ближайшее время сменит клубную прописку. Вопрос лишь в том, куда перейдёт французский центральный защитник – в «Барселону» или «Челси». В прессе появляется разная информация, и говорить о чём-то наверняка пока нельзя.

Между тем, в среду Жюль Кунде не тренировался с «Севильей», о чём в социальных сетях рассказывает журналист Бен Якобс. В андалузском клубе хотят закрыть вопрос с трансфером француза в ближайшие дни и не брать Кунде в собой на предсезонку в Португалию.

23-летний Жюль Кунде играл за «Севилью» на протяжении трёх сезонов. Эксперты портала transfermarkt оценивают игрока в 60 миллионов евро.