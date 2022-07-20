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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Рафинья не говорил, что «Барселона» лучше «Реала» - слова игрока неверно перевели

20 Июля 2022 • 17:48 Комментировать

В рамках предсезонной подготовки на днях сразятся «Барселона» и «Реал». Новичок «сине-гранатовых» Рафинья Диас на днях давал комментарий по поводу этого поединка. Бразилец якобы говорил, что «Барселона» лучше «Реала».

На самом деле Рафинья такого не говорил – слова 25-летнего вингера неправильно перевели. Рафинья просто сказал, что хочет участвовать в «играх такого калибра» потому что «они лучшие».

«Барселона» и «Реал» сыграют рано утром 24 июля, если говорить о московском времени.

Напомним, что Рафинья Диас перебрался в «Барселону» из английского «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Рафинья Диас
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