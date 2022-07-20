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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Левандовски объяснил, почему перешёл в «Барселону»

20 Июля 2022 • 17:36 Комментировать (2)

Одним из самых громких трансферов лета становится переход Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону». После восьми сезонов в Мюнхене польский бомбардир решил принять новый вызов в новом чемпионате. Давая интервью для Sport Bild, Левандовски рассказал о причине своего переезда на «Камп Ноу».

«Звучит банально, но я не хотел бы через 10 лет стоять перед зеркалом и говорить, что я не получил от карьеры всего, что я не смог осуществить мечту и поиграть в испанском чемпионате», - высказался Левандовски.

Добавим, что новый чемпионат Испании стартует в средине августа. Первым соперником «Барселоны» будет «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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