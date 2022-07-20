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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агуэро считает, что Левандовски забьёт много мячей за «Барселону»

20 Июля 2022 • 17:25 Комментировать

Экс-нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро поделился мнением о переходе форварда «Баварии» Роберта Левандовского в стан «сине-гранатовых».

Агуэро сказал Mundo Deportivo, что Левандовски является игроков выше топ-уровня, он забьет за «Барселону» большое количество мячей, если сможет найти контакт с партнерами по команде.

По мнению экс-футболиста, нынешнему составу каталонского клуба будет тяжело бороться за победу в Лиге чемпионов, но сейчас их главная задача — это биться до конца во всех играх. В следующем сезоне, когда «Барселона» окрепнет, то у команды будет больше шансов добиться успеха, добавил Агуэро.

Ранее 33-летний Левандовски перебрался в «Барселону» из «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро Роберт Левандовски
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