​Лемар продлит контракт с «Атлетико»

«Атлетико» собирается объявить о продлении контрактов с несколькими футболистами. О новом трудовом соглашении с мадридским клубом договорился не только вратарь Ян Облак, но и вингер Тома Лемар. Как сообщает Marca, 26-летний француз договорился о контракте на ближайшие пять сезонов.

За «Атлетико» Тома Лемар выступает с лета 2018 года после трансфера из «Монако». За четыре сезона француз провёл за «матрасников» 142 официальных матча в различных соревнованиях. В них Лемар записал на свой счёт 9 голов и 17 результативных передач на партнёров.

Добавим, что чемпионат Испании сезона 2022/2023 стартует в средине августа.