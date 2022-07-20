​Хави вылетел в США, он будет на матче «Барселона» - «Реал»

В ночь со вторника на среду «Барселона» разнесла «Интер Майами» со счётом 6:0. Каталонцы играли без главного тренера – у Хави возникли проблемы с получением визы. Проблемы эти были решены, и молодой специалист уже вылетел в США, о чём сообщает TV3.

Напомним, что Хави для поездки в США должен был получить специальное разрешение. Связано это с тем, что в своё время он посещал Иран, будучи представителем катарского клуба «Аль-Садд».

В воскресенье, 24 июля, «Барселона» в рамках подготовки к новому сезону сыграет против «Реала». На этой игре Хави уже будет присутствовать на тренерской скамейке.