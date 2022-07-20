​Облак договорился о новом контракте с «Атлетико» с повышением оклада

В ближайшее время «Атлетико» объявит о продлении контракта с голкипером Яном Облаком. Действующее трудовое соглашение словенца рассчитано до конца июня 2023, что ставило «матрасников» в невыгодное положение, ведь посреди сезона Облак получал возможность договориться с зарубежным клубом. В Мадриде решили эту проблему, договорившись с 29-летним футболистом о новом договоре. По данным испанской газеты Marca, годовой оклад Облака вырастет с 10 до 12 миллионов евро.

Ян Облак выступает за «Атлетико» с лета 2014 года после перехода из «Бенфики». За восемь лет вратарь провёл 352 матча, в которых пропустил 269 голов.