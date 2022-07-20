«Вильярреал» объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды – полузащитником Этьеном Капу. 34-летний футболист расписался в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2023/2024.

Этьен Капу является ключевым футболистом для главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери. За «подводников» французский хавбек выступает с начала 2021 года. За полтора сезона Капу провёл во всех соревнованиях 70 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Первый матч нового чемпионата Испании «Вильярреал» проведёт 13 августа. В этот день «подводники» сыграют против «Вальядолида».