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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Вильярреал» продлил контракт с одним из лидеров официально

20 Июля 2022 • 15:25 Комментировать

«Вильярреал» объявил о продлении контракта с одним из лидеров команды – полузащитником Этьеном Капу. 34-летний футболист расписался в трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2023/2024.

Этьен Капу является ключевым футболистом для главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери. За «подводников» французский хавбек выступает с начала 2021 года. За полтора сезона Капу провёл во всех соревнованиях 70 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Первый матч нового чемпионата Испании «Вильярреал» проведёт 13 августа. В этот день «подводники» сыграют против «Вальядолида».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Этьен Капу
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