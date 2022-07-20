​Фанат не смог купить футболку Левандовски в магазине «Барселоны» - причина вас удивит

В социальных сетях появилось видео из официального магазина «Барселоны». Очевидно, болельщик хотел приобрести футболку с фамилией звёздного новичка команда Роберта Левандовски на спине. Впрочем, сделать такую покупку не удалось. Работник магазина объяснил это отсутствием букв W – такая буква нужна была для написания фамилии польского форварда и фиксации её на футболке термопрессом.

Закончились ли буквы W или их вообще не было в наличии, остаётся непонятным. Если посмотреть на состав «Барселоны», то до прихода Роберта Левандовски буква W присутствует в фамилии только Мартина Брайтвайта.

Наверняка в ближайшее время в каталонском клубе решат проблему с буквами W.