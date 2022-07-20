«Барселона» согласовала трансфер Кунде с «Севильей»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

Журналист Жерар Ромеро сообщил, что директору «сине-гранатовых» Матеу Алемани удалось договориться с «Севильей» о сумме трансфера по Кунде. При этом сумма сделки не разглашается. Теперь футболист сам должен решить, за какой клуб он хочет выступать, ведь на игрока еще претендует лондонский «Челси».

23-летний Кунде в минувшем сезоне принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.