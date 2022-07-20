Беллетти – о Хави: «Он очень умный парень, и знает, как строить команду»

Бывший защитник «Барселоны» Жулиано Беллетти рассказал о своих отношения с главным тренером каталонского клуба Хави.

«Он строит новую команду, он знает, как это сделать. У него есть характер и ответственность. Он очень умный парень, и у него также есть поддержка фанатов. Я знаю, какой он человек, и он собирается вернуть «Барсу» на первое место», - сказал Беллетти в интервью SPORT.

Беллетти выступал за «Барселону» с 2004 по 2007 год, сыграв 71 матч и забив 1 гол. Он дважды становился чемпионом Испании и выиграл вместе с «Барсой» Лигу чемпионов в 2006 году.

«Финал Лиги чемпионов? Скоро увидите. Почему бы и не в этом сезоне?» - ответил Беллетти на вопрос, когда Хави приведет каталонский клуб к еще одному финалу главного еврокубка.