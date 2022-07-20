Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Асенсио решил нанять нового агента

20 Июля 2022 • 11:43 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио решил сменить агента.

Будущее футболиста до сих пор остается неясным. Ранее была информация, что игрок намерен покинуть испанский клуб, однако переговоры с потенциальными покупателями закончились ничем.

После этого сообщалось, что Асенсио останется в «Реале» в новом сезоне. Тем не менее, контракт футболиста заканчивается следующим летом, и для «Реала» нынешнее межсезонье является последним шансом заработать на полузащитнике.

Как сообщает AS, на днях футболист решил сменить агента. Утверждается, что Асенсио ищет для себя новое место работы. Возможными кандидатами являются «Ньюкасл» и «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, отметившись 10 голами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
11:43 · Испания. Ла Лига
Асенсио решил нанять нового агента
11:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет понять, готов ли де Йонг перейти в лондонский клуб
11:35 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия рассказал, что думает о Левандовски
11:30 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Кунде стоит больше тех денег, что просит «Севилья»
11:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» определился с ещё одним кандидатом на позицию центрального защитника
11:08 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уже смирилась, что Силва останется в «Манчестер Сити»
10:52 · Испания. Ла Лига
«Отцы и дети» - Ромео Бекхэм и Харви Невилл сыграли против «Барселоны»
10:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» снизила цену на Депая, игрок отказывается уходить
10:22 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» интересуется Френки де Йонгом, но игроку нужно определиться»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уже рассматривает альтернативы Кунде
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова отпустить Павара в аренду, француз интересен трём клубам
09:04 · Испания. Ла Лига
В услугах Юмтити заинтересованы два турецких клуба
08:52 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не исключает продажу де Йонга
08:28 · Англия. Премьер-лига
«Вильярреал» хочет арендовать игрока «Тоттенхэма»
07:57 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» настроен на победу в Лиге Европы
Все новости
Рекомендуем