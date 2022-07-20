Асенсио решил нанять нового агента

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио решил сменить агента.

Будущее футболиста до сих пор остается неясным. Ранее была информация, что игрок намерен покинуть испанский клуб, однако переговоры с потенциальными покупателями закончились ничем.

После этого сообщалось, что Асенсио останется в «Реале» в новом сезоне. Тем не менее, контракт футболиста заканчивается следующим летом, и для «Реала» нынешнее межсезонье является последним шансом заработать на полузащитнике.

Как сообщает AS, на днях футболист решил сменить агента. Утверждается, что Асенсио ищет для себя новое место работы. Возможными кандидатами являются «Ньюкасл» и «Милан».

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 31 игру, отметившись 10 голами.