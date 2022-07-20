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«Отцы и дети» - Ромео Бекхэм и Харви Невилл сыграли против «Барселоны»

20 Июля 2022 • 10:52 Комментировать

Ромео Бекхэм, сын легендарного Дэвида Бекхэма, и Харви Невилл, отпрыск Фила Невилла, приняли участие в контрольном матче против «Барселоны».

Оба молодых футболиста, выступающие за клуб МЛС «Интер Майами», вышли на поле со скамейки запасных.

К сожалению, Дэвид Бэкхэм находился в отпуске и не смог увидеть, как его сын играет против таких звезд, как Френки де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг. Но семейство Невиллов, включая телеэксперта Гари, присутствовало на стадионе в полном составе.

«Барселона» одержала легкую победу со счетом 6:0.

«Я думаю, что это был блестящий опыт для всех участников», - сказал в интервью Sky Sports Гари Невилл.

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Евро-Футбол.Ру,
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