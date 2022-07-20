«Барселона» снизила цену на Депая, игрок отказывается уходить

«Барселона» снизила цену на нападающего Мемфиса Депая в надежде найти покупателя.

Депай перешел в каталонский клуб всего год назад, но «Барселона» уже сейчас старается избавиться от футболиста, который не входит в планы главного тренера Хави.

Ранее «Барса» планировала выручить 20 миллионов евро, но покупателей не обнаружилось. По последней информации от испанских источников, сейчас каталонцы готовы отпустить нападающего за 15 миллионов евро.

Интерес к игроку проявляет «Тоттенхэм», однако Депай не желает возвращаться в АПЛ и хочет до конца отработать свой контракт в «Барселоне», который заканчивается следующим летом.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 28 матчей, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.