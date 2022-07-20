«Барселона» получит внушительную сумму на новые трансферы

В ближайшее время на банковский счет каталонской «Барселоны» поступит внушительная денежная сумма. Как сообщил посредством своих социальных сетей журналист Виктор Наварро, речь идет о 300 миллионах евро.

Источник утверждает, что 200 миллионов из поступлений будут выделены на летние трансферы.

Накануне стало известно о переходе в «Барселону» звездного польского нападающего Роберта Левандовски. Ранее «сине-гранатовые» оформили трансфер бразильского хавбека Рафиньи.

Также в трансферном шорт-листе каталонского клуба фигурируют фамилии Маркоса Алонсо, Сесара Аспиликуэты, Бернарду Силвы и Жюля Кунде.