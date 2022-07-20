В услугах Юмтити заинтересованы два турецких клуба

К защитнику «Барселоны» Самуэлю Юмтити проявляют интерес два турецких клуба.

В последнее время футболист крайне редко появлялся на поле, страдая от многочисленных травм. «Барселона» выставила игрока на трансфер. Некоторое время назад Юмтити ездил на смотр в «Ренн», однако руководство французского клуба решило не заключать контракт с футболистом.

Будущее защитника до сих находится под вопросом, но SPORT сообщает, что интерес к Юмтити проявляют два турецких клуба. Их названия не разглашаются. Уточняется, что сам Юмтити не горит желанием уезжать в турецкий чемпионат.

В прошедшем сезоне футболист провел в чемпионате Испании только один матч, не отметившись результативными действиями.