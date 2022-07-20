Экс-игрок «Реала» настроен на победу в Лиге Европы

Японский полузащитник Такефуса Кубо, перешедший из мадридского «Реала» в «Реал Сосьедад», поделился ожиданиями от выступления в Лиге Европы.

«Я пришел в очень амбициозный коллектив. Хочу выигрывать в каждом матче. Очень рад находиться здесь.

В следующем сезоне «Реал Сосьедад» выступит в Лиге Европы. Думаю, у нас есть все шансы на победу в этом турнире», - передает слова полузащитника газета Marca.

Ранее сообщалось, что трансфер японца обошелся «Реалу Сосьедад» в 6,5 миллиона евро. Контракт Такефусы с клубом рассчитан до середины 2027 года.