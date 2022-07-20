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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» не хочет продавать Данджуму

20 Июля 2022 • 07:52 Комментировать

Лондонский «Вест Хэм» проявляет заинтересованность в переходе нападающего «Вильярреала» Арно Данджумы. По этому поводу дал свой комментарий президент испанского клуба Фернандо Роиг.

«Пока мы не ведем переговоров по Арно ни с одним из клубов. Не знаю, что произойдет в дальнейшем, однако мне хотелось бы, чтобы этот игрок остался в команде. Не думаю, что есть необходимость в его продаже. У нас все в порядке с финансами», - передает слова президента газета Marca.

В прошлом сезоне Арно сыграл 34 поединка во всех турнирах, отметившись 16 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Арно Данджума
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