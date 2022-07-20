В «Вильярреале» прокомментировал возможный трансфер Кавани

Накануне в СМИ появилась новость о назревающем переезде уругвайского форварда Эдинсона Кавани в испанский «Вильярреал». По этому поводу высказался президент клуба Фернандо Роиг.

«Кавани ведь форвард? У нас много нападающих. Прежде чем его подписать, нам нужно кого-то продать», - передает слова руководителя газета Marca.

Напомним, что последним местом работы 35-летнего уругвайского футболиста был «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне Эдинсон провел за манкунианцев 19 поединков, забил два мяча и сделал один голевой пас. В конце июня у нападающего истек контракт, и он покинул «Олд Траффорд» в статусе свободного агента.