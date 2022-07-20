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Испанский клуб предложил Кавани контракт по схеме 1+1

20 Июля 2022 • 01:59 Комментировать
Вальядолид
...
Вильярреал
3.65 3.50 2.02
13.08 20:00

Испанский «Вильярреал» ведёт контрактные переговоры с Эдинсоном Кавани.

Уругваец стал свободным агентом этим летом по истечении срока договора с «Манчестер Юнайтед». Интерес к 35-летнему уругвайцу проявляют многочисленные клубы, включая представителей пяти сильнейших лиг Европы. Наиболее конкретную заинтересованность выразил «Вильярреал»: по данным авторитетного инсайдера Николо Скиры, испанский клуб уже предложил опытному форварду однолетний контракт с возможностью продления ещё на один год. Переговоры продолжаются.

Эдинсон Кавани выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2020 по 2022 год, отметившись 19 забитыми мячами в 59 играх за «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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