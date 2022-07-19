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Чемпионат Испании. Ла Лига

Будущее Нико Гонсалеса в «Барселоне» зависит от Френки де Йонга

19 Июля 2022 • 23:27 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил полузащитнику Нико Гонсалесу, что его будущее будет определено после решения вопроса с Френки де Йонгом.

Гонсалес хочет получать больше игрового времени в следующем сезоне, но футболист до сих пор не уверен, будет ли оно ему предоставлено, сообщает Mundo Deportivo. После назначения главным тренером каталонского клуба Хави, количество игровых минут испанского полузащитника резко пошло на убыль.

Как сообщает испанский источник, Хави поговорил с футболистом и сказал ему, что этот вопрос будет зависеть от того, останется де Йонг в команде или нет.

В прошедшем сезоне Гонсалес провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Френки де Йонг Нико Гонсалес
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