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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не хочет выплачивать Френки де Йонгу задолженность по зарплате

19 Июля 2022 • 22:44 Комментировать

«Барселона» тянет с выплатами долгов по заработной плате полузащитнику Френки де Йонгу.

Во время пандемии футболист согласился на понижение зарплаты с условием получить полную сумму после «локдауна». Таким образом, каталонский клуб на данный момент задолжал голландцу 17 миллионов евро.

Однако, расплачиваться «Барса» не спешит. Согласно документам, клуб обязан выплатить долг, только если де Йонг полностью отработает свой контракт, который рассчитан до июня 2026 года, сообщает The Independent.

Возможно, из-за проблем с реструктуризацией задолженности голландец не хочет покидать каталонский клуб, предполагается в сообщении.

В прошедшем сезоне футболист провел в Ла Лиге 32 матча, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг
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