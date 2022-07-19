​Агуэро вспомнил свою реакцию на уход Месси из «Барселоны»

Серхио Агуэро в прошлом году переходил в «Барселону». Нападающий рассчитывал поиграть в одной команде со своим близким другом в лице Лионеля Месси, но звёздный аргентинец покинул клуб, где ранее проводил всю карьеру.

«Когда «Барселона» объявила об уходе Месси, я подумал, что кто-то взломал социальные сети «Барселоны». Я думал, что это просто шутка», - вспоминает Агуэро свою реакцию. Слова экс-форварда «сине-гранатовых» приводит ESPN на страницах своего сайта.

Напомним, что Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем. А вот Лионель Месси сейчас выступает за «ПСЖ».