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​Агуэро вспомнил свою реакцию на уход Месси из «Барселоны»

19 Июля 2022 • 18:21 Комментировать (1)

Серхио Агуэро в прошлом году переходил в «Барселону». Нападающий рассчитывал поиграть в одной команде со своим близким другом в лице Лионеля Месси, но звёздный аргентинец покинул клуб, где ранее проводил всю карьеру.

«Когда «Барселона» объявила об уходе Месси, я подумал, что кто-то взломал социальные сети «Барселоны». Я думал, что это просто шутка», - вспоминает Агуэро свою реакцию. Слова экс-форварда «сине-гранатовых» приводит ESPN на страницах своего сайта.

Напомним, что Серхио Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем. А вот Лионель Месси сейчас выступает за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Серхио Агуэро
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