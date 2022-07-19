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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Кунде начинает искать дом в Барселоне

19 Июля 2022 • 15:31 Комментировать

Жюль Кунде из «Севильи» наверняка сменит клуб в летнее трансферное окно. Главными претендентами на защитника являются «Челси» и «Барселона». При этом сам Кунде якобы склоняется ко второму варианту.

По данным журналиста Херарда Ромеро, в четверг представители Жюля Кунде проведут встречу с сотрудниками агентства недвижимости. Футболист начинает искать дом в Барселоне.

23-летний Жюль Кунде специалистами портала transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро. За «Севилью» француз выступает с лета 2019 года. За это время Кунде провёл 133 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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