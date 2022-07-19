​Хави пропустит ближайший матч «Барселоны» - тренеру до сих пор не одобрили визу

Хави не успевает прилететь в США к матчу «Барселоны» против «Интер Майами», который пройдёт в ночь со вторника на среду по московскому времени. Наставнику «сине-гранатовых» до сих пор не одобрили визу, о чём стало известно AS.

Ожидается, что вопрос будет решён в ближайшее время, и Хави сможет вылететь в США в среду утром.

Ранее сообщалось, что проблемы Хави связаны с посещением им Ирана в период работы главным тренером «Аль-Садда». Теперь для визита в США Хави должен получить специальное разрешение.

Чемпионат Испании сезона 2022/2023 стартует в средине августа.