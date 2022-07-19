Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Александр Мостовой: «На игру «Барселоны» вряд ли сильно повлияет переход Левандовски»

19 Июля 2022 • 12:28 Комментировать

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Роберта Левандовски в «Барселону».

«На игру там вряд ли что-то может сильно повлиять. «Барселона» была, есть и будет «Барселоной». Они установили уже все рекорды во время правления той самой «Барселоны» - Месси, Иньеста, Хави, Пуйоль. Это уже не перебить никогда,  наверное. Они выиграли все трофеи. Переход Левандовски удивителен в том плане, что задаешься вопросом: «А что его не устраивало в «Баварии»? Видимо, захотел поменять атмосферу. Хочет поменять нетеплую Германию на прекрасную Барселону. В таком возрасте уже больше думаешь о комфорте. С «Баварией» титулы он выиграл, захотел попробовать в «Барселоне». Он один из лучших нападающих последних 20 лет. Ясно, что это гарант как минимум мячей двадцати. Главное, чтобы не получил травму.

Сейчас будут сравнивать Левандовски и Бензема. Ясно, что с Месси и Роналду на одну полку это противостояние поставить нельзя. Что там говорить, Бензема и Левандовски уступают им по всем титулам и индивидуальным наградам. Но таких мастерюг, таких нападающих, как Левандовски и Бензема, остаётся немного. Они уже оба в возрасте. Вдвойне интересно, как два величайших нападающих будут между собой конкурировать. Многие в 30 уже карьеру заканчивают, а они только становятся лучшими в таком возрасте. Так что эта интрига хорошая», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Александр Мостовой Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
12:28 · Испания. Ла Лига
Александр Мостовой: «На игру «Барселоны» вряд ли сильно повлияет переход Левандовски»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду переживает, что Месси обойдёт его по голам в Лиге чемпионов
12:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о трансфере де Йонга в «МЮ»
12:00 · Испания. Ла Лига
«Барселона» отменила презентацию Левандовски
11:53 · Англия. Премьер-лига
Между «Атлетико» и Роналду нет ничего серьёзного
11:46 · Испания. Ла Лига
Кавани выбрал новый клуб
11:01 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Бундеслига находится на более низком уровне, чем Ла Лига и АПЛ»
10:53 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Футбол не может ждать, нам нужна конкурентноспособная команда»
10:53 · Испания. Ла Лига
«Реал» продал ненужного полузащитника в «Реал Сосьедад» официально
10:35 · Италия. Серия А
«Милан» готовит предложение по Пьяничу
10:29 · Испания. Ла Лига
Депай отказывается возвращаться в АПЛ
10:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» отказался от приобретения Исака
10:18 · Испания. Ла Лига
Беллетти – о Левандовски: «Несмотря на давление, он добился успеха»
09:43 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не спешит продавать Кунде, клуб хочет получить максимум за своего игрока
08:11 · Германия. Бундеслига
Де Йонг готов перейти в «Баварию» при одном условии 2
Все новости
Рекомендуем