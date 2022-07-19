Александр Мостовой: «На игру «Барселоны» вряд ли сильно повлияет переход Левандовски»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал переход Роберта Левандовски в «Барселону».

«На игру там вряд ли что-то может сильно повлиять. «Барселона» была, есть и будет «Барселоной». Они установили уже все рекорды во время правления той самой «Барселоны» - Месси, Иньеста, Хави, Пуйоль. Это уже не перебить никогда, наверное. Они выиграли все трофеи. Переход Левандовски удивителен в том плане, что задаешься вопросом: «А что его не устраивало в «Баварии»? Видимо, захотел поменять атмосферу. Хочет поменять нетеплую Германию на прекрасную Барселону. В таком возрасте уже больше думаешь о комфорте. С «Баварией» титулы он выиграл, захотел попробовать в «Барселоне». Он один из лучших нападающих последних 20 лет. Ясно, что это гарант как минимум мячей двадцати. Главное, чтобы не получил травму.

Сейчас будут сравнивать Левандовски и Бензема. Ясно, что с Месси и Роналду на одну полку это противостояние поставить нельзя. Что там говорить, Бензема и Левандовски уступают им по всем титулам и индивидуальным наградам. Но таких мастерюг, таких нападающих, как Левандовски и Бензема, остаётся немного. Они уже оба в возрасте. Вдвойне интересно, как два величайших нападающих будут между собой конкурировать. Многие в 30 уже карьеру заканчивают, а они только становятся лучшими в таком возрасте. Так что эта интрига хорошая», - сказал Мостовой.