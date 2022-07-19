«Барселона» отменила презентацию Левандовски

Звездный новичок каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски не принимал участия в тренировке команды на сборе в США. Как информирует газета Marca, 33-летний польский бомбардир работал по индивидуальной программе в зале.

Также сообщается, что «сине-гранатовые» приняли решение перенести презентацию новичка, которая планировалась на сегодня, 19 июля. Новая дата пока не утверждена.

Левандовски перешел из «Баварии» в «Барселону» несколько дней назад. Нападающий заключил с каталонским грандом трехлетнее трудовое соглашение. Его трансфер обошелся «сине-гранатовым» в 45 миллионов евро.