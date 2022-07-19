Кавани выбрал новый клуб

Опытный уругвайский голеадор Эдинсон Кавани определился с новым местом работы. По сообщениям журналистов Todofuchajes, 35-летнего футболиста подпишет испанский «Вильярреал». Сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней.

В настоящий момент Кавани пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». Эдинсон покинул манкунианцев в связи с истечением срока трудового договора.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.