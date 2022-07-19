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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани выбрал новый клуб

19 Июля 2022 • 11:46 Комментировать

Опытный уругвайский голеадор Эдинсон Кавани определился с новым местом работы. По сообщениям журналистов Todofuchajes, 35-летнего футболиста подпишет испанский «Вильярреал». Сделка будет официально оформлена в ближайшие несколько дней.

В настоящий момент Кавани пребывает в статусе свободного агента. Последним его местом работы был английский «Манчестер Юнайтед». Эдинсон покинул манкунианцев в связи с истечением срока трудового договора.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги нападающий провел 15 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Эдинсон Кавани Трансферы футбола - лето 2022
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