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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта: «Футбол не может ждать, нам нужна конкурентноспособная команда»

19 Июля 2022 • 10:53 Комментировать

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, каким видит клуб в будущем.

«Футбол не может ждать; сейчас нам нужна конкурентоспособная команда. Моя мечта — снова сделать «Барсу» мировым футбольным лидером», — сказал Лапорта в интервью TUDN.

Глава каталонского клуба отметил молодой состав нынешней команды.

«Команда будущего начинает формироваться: Араухо, Педри, Гави, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, Ансу Фати, Ферран Торрес… Всем им меньше 21 года. Некоторым 17! В этом году я надеюсь, что и ветераны покажут тот уровень, которого мы все от них ожидаем» - добавил Лапорта.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта
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