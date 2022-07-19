Лапорта: «Футбол не может ждать, нам нужна конкурентноспособная команда»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал журналистам о том, каким видит клуб в будущем.

«Футбол не может ждать; сейчас нам нужна конкурентоспособная команда. Моя мечта — снова сделать «Барсу» мировым футбольным лидером», — сказал Лапорта в интервью TUDN.

Глава каталонского клуба отметил молодой состав нынешней команды.

«Команда будущего начинает формироваться: Араухо, Педри, Гави, Эрик Гарсия, Нико Гонсалес, Ансу Фати, Ферран Торрес… Всем им меньше 21 года. Некоторым 17! В этом году я надеюсь, что и ветераны покажут тот уровень, которого мы все от них ожидаем» - добавил Лапорта.